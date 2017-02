Kabinet: verkiezingscampagne voeren is veilig

Politici kunnen in Nederland gewoon veilig campagne voeren. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) geeft aan dat de veiligheid van alle politici gewaarborgd was en is.

Dat zei minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie donderdag na overleg met PVV-voorman Geert Wilders en de NCTV. „De veiligheid van Wilders en alle andere politici die campagne voeren staat voorop. Onze mensen zetten zich daar volledig voor in.”

Blok zegt te betreuren dat Wilders heeft besloten te stoppen met publieke optredens, zoals flyeren. „Ik begrijp echt wel dat hij al heel lang onder moeilijke omstandigheden zijn werk moet doen. Maar ik vind het jammer dat hij deze beslissing heeft genomen. We zijn er echt van overtuigd dat hij veilig zijn werk kan doen. De heer Wilders maakt een eigen inschatting. Hij heeft helaas die beslissing genomen.”

De minister noemde het cruciaal voor de democratie dat alle politici gewoon campagne kunnen voeren.