Kabinet grijpt in op Sint Maarten

De Rijksministerraad gaat Sint Maarten dwingen tot de instelling van een onafhankelijke integriteitskamer ter bestrijding van de corruptie. Bronnen bevestigen berichtgeving hierover donderdag van NRC Handelsblad.

Er wordt al bijna twee jaar met Sint Maarten gesproken over de komst van een integriteitskamer. De huidige regering van het eiland onder leiding van premier William Marlin wil er niks van weten. Nu wordt het opgelegd via een zogeheten Algemene Maatregel van Rijksbestuur.

Verder zal de Rijksministerraad een besluit steunen van de gouverneur van Curaçao. Lucille George-Wout weigert een wet te bekrachtigen die werkgevers verplicht dat minimaal 80 procent van de werknemers geboren Curaçaoënaar moet zijn. Volgens de gouverneur is deze wet onder meer in strijd met het gelijkheidsbeginsel en Den Haag is het daarmee eens.

Vorige week greep Nederland ook al in op Curaçao om daar de geplande verkiezingen op 28 april door te laten gaan.