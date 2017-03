Volgens de Italiaanse premier Paolo Gentiloni is duidelijk dat er geen ‘Nexit’ komt: hij is ervan overtuigd dat Nederland lid blijft van de Europese Unie. „Anti-Europees rechts heeft de verkiezingen in Nederland verloren”, reageerde de sociaaldemocraat via Twitter. Volgens Gentiloni moet er nu een „gemeenschappelijke inzet komen om de EU te veranderen en revitaliseren”.