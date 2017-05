Inval bij Belgisch transportbedrijf om fraude

In een grootschalig onderzoek naar fraude met sociale premies zijn de Belgische autoriteiten maandag binnengevallen bij vestigingen van het transportbedrijf Jost. Deze mogelijk criminele organisatie is ook actief in Luxemburg en Roemenië, meldt het federaal parket.

Inspecteurs vielen binnen op zo’n twintig locaties, vooral in België. Het bedrijf ontkent in alle toonaarden zich schuldig te maken aan „sociale dumping”.

Volgens het federaal parket zette Jost nepbedrijven op in Oost-Europa die vrachtwagenchauffeurs in dienst namen volgens de Roemeense arbeidsvoorwaarden. Daar werden ook premies afgedragen, terwijl dat volgens het parket in België had moeten gebeuren.

Het Belgische socialezekerheidsstelsel liep hierdoor volgens het parket tussen 2014 en 2016 ruim 55 miljoen euro mis. Ongeveer 1100 chauffeurs waren betrokken bij het systeem. Zij moesten soms wel vier tot zes weken in hun truckcabines wonen. Dat geeft aanleiding tot vermoedens van mensenhandel, aldus het parket.