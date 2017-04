Integriteitsonderzoek naar VVD-voorzitter

De integriteitscommissie van de VVD gaat een onderzoek instellen naar een zakendeal die voorzitter Henry Keizer in 2012 sloot. Dat laat een woordvoerder van de partij weten. Keizer vroeg vrijdagmiddag zelf om het onderzoek.

Premier Mark Rutte reageerde positief op het onderzoek. „Het is goed dat Henry Keizer alle feiten op tafel heeft gelegd en een toelichting heeft gegeven”, liet Rutte via een woordvoerder weten. „Naar mijn oordeel heeft hij op adequate wijze gereageerd op eerdere berichtgeving. Daarnaast is het goed dat hij de integriteitscommissie heeft gevraagd deze zaak ook te bekijken.”

Over de deal ontstond vorige week ophef na diverse artikelen van Follow The Money. Volgens het online platform voor onderzoeksjournalistiek heeft Keizer via een dubieuze constructie voor een schijntje uitvaartbedrijf de Facultatieve gekocht. Keizer en zijn zakenpartners zouden veel minder voor het bedrijf hebben betaald dan de marktwaarde. Deskundigen bestempelden de deal als treffend voorbeeld van de graaicultuur.

Keizer sprak eerder vrijdag met enkele media en verdedigde de deal toen. Hij zei dat hij ’‘integer had gehandeld’’. FTM was overigens niet welkom bij dit gesprek.