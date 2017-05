Informateur stuurt Kamer brief over formatie

Informateur Edith Schippers, die kijkt of een regering mogelijk is van VVD, CDA, D66 en GroenLinks, gaat de voorzitter van de Tweede Kamer een brief sturen over die formatie. Dat zal zo snel mogelijk deze week zijn, aldus een woordvoerder woensdag.

Schippers ontving eerder op de dag de wens uit de Kamer om informatie over de voortgang van de formatie. PVV-leider Geert Wilders en SP-voorman Emile Roemer drongen daarop aan.

Wilders wil onder meer van informateur Schippers weten hoelang de gesprekken nog gaan duren en over welke onderwerpen al overeenstemming is bereikt. De PVV-leider toonde zich ook verbolgen dat Schippers wekelijks een toelichting aan de pers geeft, maar de Kamer niet geregeld informeert.

De partijen die onderhandelen over een nieuwe regering voelen er weinig voor informatie over de gesprekken te delen met het parlement. CDA-leider Sybrand Buma zei begrip te hebben voor het verzoek. Maar, benadrukte hij, een onderhandelingsproces met vier partijen „heeft tijd nodig”. Jesse Klaver (GroenLinks) en Alexander Pechtold (D66) sloten zich hierbij aan. VVD-leider Mark Rutte voegde er nog aan toe dat tussentijdse mededelingen de kans op succes verkleinen.