Ideale coalitiepartner CDA wint fors

In een versnipperd partijenbeeld lijkt het CDA de ideale coalitiepartner. Zeker als die partij zetels wint. En dat deed het CDA gisteren.

De stemming zit er al ruimschoots voor negen uur ’s avonds goed in bij het CDA. De christendemocraten komen samen in De Remise, het onderdeel van het Haags Openbaar Vervoer Museum. De grote hal is stampvol met mensen die lichtgroene dassen en overhemden dragen. De grote vraag voor iedereen: Wordt het CDA de tweede partij?

Bij de exitpolls om negen uur valt de zaal wat stil. Ligt het aan het feit dat de televisiepresentator per ongeluk meldt dat de partij dertien zetels verliest? Of vinden de CDA’ers negentien behaalde zetels (een winst van zes) toch wat teleurstellend?

Wanneer het er een halfuur later naar uit gaat zien dat dit inderdaad de echte uitslag is, wordt de stemming toch weer wat beter. De massaal opgekomen leden kunnen leven met het resultaat.

Dat geldt ook voor de nummer 21 van de lijst, Palland-Mulder. Ze spreekt van een daverende overwinning. Ze verwacht dat ze op termijn in de Tweede Kamer komt, bijvoorbeeld doordat CDA’ers in het kabinet zitting nemen. En welk kabinet er komt? „Waarschijnlijk een midden-rechts kabinet met CDA, VVD en D66. Misschien met GroenLinks erbij. Het is afwachten of die partij klaar is om te kunnen regeren.”

Tegen elf uur arriveert lijsttrekker Buma. Hij wordt met een oorverdovend gejuich ontvangen. „Sybrand, Sybrand, Sybrand”, scanderen de aanwezigen luidkeels. Buma is blij met de uitslag. „Onze positie is aanzienlijk versterkt in dit versplinterde politieke landschap.” De leider van de christendemocraten is bereid om na te denken over regeringsdeelname. „Maar dan moeten we in een coalitie wel onze idealen kunnen verwezenlijken.”

Ook partijvoorzitter Peetoom is enthousiast. „We hebben de weg omhoog weer gevonden. Vier jaar lang hebben we op een goede manier oppositie gevoerd. We hebben onze eigen lijn gevolgd. En dat is herkend door de kiezer.” Volgens Peetoom is kabinetsdeelname logisch.

Fractievoorzitter Brinkman van het CDA in de Eerste Kamer is voorzichtiger. Hij wil niet vooruitlopen op de vraag of het CDA in het kabinet komt. Hij noemt de uitslag hoopgevend. „De inzet van onze mensen is beloond.”

De nummer vier van het CDA, Omtzigt, zegt dat zijn partij altijd bereid is tot regeringsdeelname. „We zetten dan wel in op onze idealen, zoals familie en gezin en veiligheid. We willen dat de politie beter wordt georganiseerd, er moet meer geld naar het leger en we staan voor een maatschappelijke dienstplicht.” En wil Omtzigt een coalitie vormen over links of over rechts? „Daar gaan we donderdag over praten.”