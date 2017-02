Hulp voor luchtvaartautoriteiten Antillen

Nederland gaat de burgerluchtvaartautoriteiten op Curaçao en Aruba helpen. Het is een reactie op de veiligheidsproblemen bij de Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel Air. Rijksambtenaren mogen daarom sinds begin deze maand niet meer op dienstreizen met haar vliegen. Een deel van de vloot wordt aan de grond gehouden.

Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) beschikt de luchtvaartautoriteit op Curaçao (CCAA) over „onvoldoende deskundig personeel, onvoldoende structuur en er is geen goede aansturing”. Ook zijn de banden tussen de CCAA en Insel Air International te intiem. Op het departement voor burgerluchtvaart op Aruba (DCA) is minder aan te merken, maar ook deze toezichthouder heeft niet kunnen voorkomen dat er sprake is van een te hoog veiligheidsrisico bij Insel Air Aruba.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van beide toezichthouders, schrijft Dijksma dinsdag aan de Kamer. Ze was afgelopen dagen voor overleg op beide eilanden.