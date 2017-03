Hoe rabbijn Jacobs ChristenUnie en SGP in de maling nam

Verbazing maandagmorgen op de burelen van de ChristenUnie- en de SGP-fractie. Opperrabbijn Jacobs zou gevraagd zijn voor de kandidatenlijst van ChristenUnie en SGP. Een voorlichter van laatstgenoemde partij was er als de kippen bij om te reageren: „Christenen voor Israël komt met bericht dat wij rabbijn Jacobs gevraagd hebben voor de kieslijst. Dat is absoluut niet gebeurd.”

Hoe kan dat dan? Wie op de site van Christenen voor Israël kijkt, ziet daar een interview met de opperrabbijn waarin hij bevestigt door beide partijen gevraagd te zijn. Op de logische vraag van Christenen voor Israël hoe dat kan omdat de kieslijsten toch al zijn vastgesteld, antwoordt de rabbijn: „Ja, dat is ’t mooie. Premier Mark Rutte vond het als positief gebaar richting de Joodse gemeenschap goed dat mijn kandidaatstelling als late toevoeging aan een van de kleine christelijke lijsten bij uitzondering wordt toegevoegd. Ik moet alleen nog beslissen bij welke partij.”

Maandagmiddag kwam de aap uit de mouw: het was een geintje. Aanstaande zondag begint het Poerimfeest en dan maken de Joden graag een grap, net als Nederlanders rond 1 april. Een lezer van het bericht op de site van Christenen voor Israël had het door. Hij schreef: „Dat is vast een goede Poerimgrap. Na shabbat begint Poerim immers.” Bij het Poerimfeest denken de Joden aan de redding van hun volk door toedoen van Esther. Het lijkt veel op ‘ons’ carnaval.

Dan rest nog de vraag of Christenen voor Israël in het complot zat of dat rabbijn Jacobs ook die organisatie in het ootje heeft genomen. Redacteur Ruben Ridderhof erkent ruiterlijk: „Wij zaten in het complot.”