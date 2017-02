Hennis: situatie in Mali is broos

De situatie in Mali is nog broos. Dat stelde minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie dinsdag na een tweedaags bezoek aan het land in het noordwesten van Afrika. Nederland levert ongeveer 290 militairen voor de VN-missie Minusma in Mali.

Nederlandse blauwhelmen verzamelen en analyseren informatie voor Minusma. „Zij zijn in feite de motor van deze missie, door iedere dag opnieuw de boel draaiende te houden”, aldus Hennis in een verklaring. De meeste Nederlanders zijn gelegerd in het noordelijke Gao.

Een bloedige aanslag op een militair kamp in Gao medio vorige maand geeft volgens Hennis aan „dat het vredesproces onder druk staat”. Door de aanslag vlakbij Camp Castor, waar de Nederlanders zijn gelegerd, vielen 72 doden.