Hennis: Afghanistan heeft langer hulp nodig

Afghanistan heeft langer buitenlandse militaire hulp nodig. Dat heeft demissionair minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie gezegd tijdens een tweedaags bezoek aan het land. Honderd Nederlandse militairen nemen deel aan de NAVO-missie in Afghanistan.

„De Afghanen dragen pas sinds 2015 de volledige verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid, maar daar hebben ze onze hulp nog langer bij nodig”, aldus Hennis vrijdag in een verklaring. Tegen meegereisde Nederlandse media zei ze persoonlijk voorstander te zijn van verlenging van de missie.

Nederland levert al vele jaren een bijdrage aan de missies in Afghanistan, eerder in Uruzgan en Kunduz. Momenteel verblijven de meeste Nederlanders in Mazar-e-Sharif en werken ze daar nauw samen met de Duitsers. Zij blijven daar nog tot eind dit jaar. De Duitsers hechten veel belang aan de Nederlandse bijdrage, aldus Defensie.