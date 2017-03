In een appartementencomplex in Landgraaf woedt een grote brand. De brand is ontstaan op de derde verdieping van het seniorencomplex aan de Kerkstraat. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Dat heeft de brandweer gemeld. De brand brak rond 23.30 uur uit.

Even na middernacht besloot de brandweer het complex te ontruimen.