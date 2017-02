GroenLinks sluit VVD niet uit

GroenLinks wil alles doen om een progressief kabinet na de verkiezingen van 15 maart te krijgen. Maar de partij van Jesse Klaver sluit een coalitie met de VVD niet op voorhand uit. Dat zei hij zondag in het RTL-debat.

SP-leider Emile Roemer vroeg Klaver de VVD uit te sluiten. „De PVV is de enige partij die ik uitsluit”, zei Klaver. Het is volgens hem „onverstandig” om meer partijen uit te sluiten. „Uiteindelijk gaat het in een democratie erom dat je elkaar altijd moet proberen te vinden.”

Volgens Roemer doet Klaver hetzelfde als de PvdA in 2012. Voor de verkiezingen „een mooi links verhaal vertellen” om vervolgens na de verkiezingen met de VVD in zee te gaan.