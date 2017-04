GroenLinks boos over vasthouden Nederlanders

GroenLinks noemt het vasthouden van Turkse Nederlanders in Turkije onacceptabel. De partij wil van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken weten hoe hij deze mensen uit hun penibele situatie helpt.

Het is onacceptabel dat het regime van Erdogan Nederlanders vasthoudt in Turkije, aldus GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik. „Beperking van hun bewegingsvrijheid gaat in tegen de Turkse en de Nederlandse wet zolang ze nergens voor aangeklaagd zijn. Nederland moet pal staan voor de vrijheid van alle Nederlanders om terug naar huis te kunnen gaan.”