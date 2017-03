Gejuich bij GroenLInks

$lead

In Amsterdam stijgt bij GroenLinks een groot gejuich op. De partij groeit in de eerste exitpolls van vier naar zestien zetels. Voormalig partijleider Van Oijk noemt de winst desgevraagd ,,fantastisch.” Hoe verklaart hij de winst? ,,We hebbben veel mensen weten te enthousiasmeren met een positieve campagne. We zijn in relatieve termen de grootste winnaar. We hebben niet benadrukt wat er niet deugt. Dat positieve verhaal is bij heel veel mensen aangeslagen.”

Lof voor Klaver vindt Van Oijk terecht. ,,Hij heeft veel mensen met een consistent en coherent verhaal veel mensen weten te bereiken. Fantastisch.”

Wat vindt Van Oijk ervan dat de VVD veruit de grootste partij wordt? ,,Misschien heeft Rutte de laatste dagen de premierbonus gekregen. Dat kan te maken hebben met zijn optreden in de Turkije-rel.”