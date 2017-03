„Geen nek-aan-nekrace door kwestie Turkije”

EenVandaag stopte zondag met het peilen voor de verkiezingen en heeft daardoor het effect van de rel met Turkije niet kunnen meenemen in de laatste peiling die die het programma maandag presenteerde. „En juist door de diplomatieke rel zijn de VVD en PVV gaan schuiven”, zegt Gijs Rademaker van EenVandaag.

In de laatste peiling van EenVandaag stonden PVV en VVD allebei op 24 zetels en leken de partijen af te stevenen op een nek-aan-nekrace. Die is er niet gekomen. Volgens de laatste prognoses komt de VVD op 33 zetels uit en de PVV op 20.

„Waar je als peiler niet op kunt plannen is het toeval: áls er al een gamechanger in de campagne te bespeuren was, was het de diplomatieke rel tussen Turkije en Nederland”, zegt Rademaker. „Dit was het moment waarop Rutte zich dagenlang presenteerde als ervaren premier. Het speelde zich af na onze eigen laatste peiling, maar vanaf maandag zagen collega-peilers daar wel de effecten van.”

Rademaker laat weten dat het EenVandaag met de peilingen om de grote trends gaat en niet om het voorspellen van de verkiezingsuitslag.