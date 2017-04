Geen EU-agentschap voor toezicht op autotest

De Europese Unie gaat nationale autokeuringsinstanties niet laten controleren door een onafhankelijk EU-agentschap. Het Europees Parlement verwierp dinsdag het voorstel voor zo’n toezichthouder van de enquêtecommissie die het gesjoemel met de uitstoot van dieselwagens onderzocht.

Een wetsvoorstel voor strengere autokeuringen en meer bevoegdheden voor de Europese Commissie om die te controleren kreeg wel een meerderheid. EU-industriecommissaris Elzbieta Bienkowska stelde dat dit het begin is van een beter en transparant toezichtsysteem.

Het parlement nam de conclusie over van de ‘dieselgatecommissie’ dat de lidstaten en de Europese Commissie hebben gefaald in het toezicht op de autofabrikanten en keuringsinstanties. Die was ingesteld nadat 1,5 jaar geleden was gebleken dat Volkswagen de werkelijke uitstoot van diesels verbloemde met ‘sjoemelsoftware’.