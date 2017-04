’Gebruik brexit om ‘Straatsburg’ te schrappen’

Twee Europese instanties die hun hoofdkantoor nu nog in Engeland hebben moeten na de brexit aan Frankrijk worden gegund. Maar dat kan alleen als Straatsburg dan wordt geschrapt als vergaderlocatie van het Europees Parlement, aldus de ChristenUnie. Kamerlid Joël Voordewind wil het plan woensdagavond bespreken tijdens een debat over de Europese top die later deze maand wordt gehouden.

Het Europees Parlement zetelt in zowel Brussel als Straatsburg en met de maandelijkse volksverhuizing zijn vele miljoenen euro’s gemoeid. De roep om deze situatie te veranderen klinkt al langer, maar vooral Frankrijk is daar fel op tegen. Door de in Londen gevestigde Europese Bankautoriteit (EBA) en het Europees Medicijnagentschap (EMA) na de uittreding van Groot-Brittannië uit de EU aan Frankrijk te gunnen, hoopt Voordewind het verzet vanuit Parijs weg te nemen.

De Nederlandse regering gaf eerder dit jaar aan de EMA naar Nederland te willen halen, maar Voordewind hoopt dus dat Den Haag die ambitie laat varen. „Ik kan de jaarlijkse verhuiskosten van het Europees Parlement onmogelijk uitleggen aan de belastingbetaler”, stelt het Kamerlid. „We worden er allemaal beter van als we dat zo snel mogelijk stoppen. In dat geval moet Nederland de lobby voor het EMA ook durven loslaten.”

Brussel heeft aangegeven dat Europese instanties met hun kantoor in Engeland na de brexit zullen verhuizen, maar de Britten betwisten dat dit een voldongen feit is. De regering in Londen zei eerder deze week nog dat de locatie van de kantoren van de EBA en de EMA „inzet van de uittredingsonderhandelingen zijn”.