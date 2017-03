Front voor vrouwenrechten op She Decides-top

Meer dan veertig landen zijn donderdag van de partij bij de She Decides-conferentie in Brussel. Die is georganiseerd om de rechten van meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden hoog op de internationale agenda te houden.

She Decides is een initiatief van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen, in reactie op het Amerikaanse besluit om 600 miljoen dollar aan voorzieningen voor gezinsplanning in ontwikkelingslanden te schrappen. Dat dreigt ten koste te gaan van seksuele voorlichting, anticonceptie, kraamhulp of veilige abortus.

Nederland, België en Noorwegen hebben elk 10 miljoen toegezegd. Met bijdragen van Luxemburg, Zweden, Finland en Canada staat de teller vooralsnog op zo’n 40 miljoen euro, maar dat bedrag wordt naar verwachting aanzienlijk hoger.

Uit de hele wereld komen ministers, internationale organisaties en ngo’s om hun steun uit te spreken en een front te vormen. Ploumen heeft ook al veel bemoedigende reacties uit de VS gehad. Gastheer is haar Belgische collega Alexander De Croo.