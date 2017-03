Fraudedienst EU wil 2 miljard van Britten

Het Verenigd Koninkrijk heeft jarenlang te lage importheffingen gevraagd voor kleding en schoenen uit China. OLAF, de fraudedienst van de EU, heeft dat vastgesteld en vraagt de Europese Commissie bijna 2 miljard euro aan gederfde douane-inkomsten bij de Britten te innen.

De Britten lieten criminele netwerken tussen 2013 en 2016 ondanks waarschuwingen hun gang gaan. Zo werden damesbroeken fictief gewaardeerd op 91 cent per kilo, terwijl alleen de marktprijs van katoen al 1,44 euro per kilo was.

De grootschalige importfraude met valse facturen is nog altijd niet gestopt en groeit zelfs, liet OLAF woensdag weten. Andere landen troffen wel maatregelen.

De spullen werden verhandeld naar de zwarte markt in EU-landen als Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië. Die zijn door de te lage prijzen 3,2 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen, berekende het fraudebureau. Om dit te voorkomen zijn maatregelen voorgesteld.