Financiële tegenslag voor formerende partijen

VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben minder geld te besteden dan gedacht. Demissionair minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) heeft de vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet dinsdag op de hoogte gebracht van de financiële tegenvaller, zei informateur Edith Schippers donderdag.

Het gaat om een flink bedrag. „Ik heb het niet over 10 miljoen”, aldus Schippers. „Hierdoor zullen de gesprekken niet makkelijker worden, denk ik.”

Er is een overschot op de begroting en er blijft volgens haar nog steeds financiële ruimte over voor extra investeringen. Maar het demissionaire kabinet moet nog „een aantal tegenvallers en een aantal lopende dossiers” afhandelen die geld kosten. Vorig jaar kende de overheid een overschot van 2,9 miljard euro.

Schippers wilde niet zeggen hoeveel minder geld er te besteden is door de vier partijen. Dat wordt duidelijk als het kabinet de Voorjaarsnota presenteert. Die gaat uiterlijk 1 juni naar de Tweede Kamer.

De partijen spreken met elkaar sinds eind maart, er is nu elf dagen onderhandeld. „De sfeer is ontzettend goed. Maar we zijn er nog lang niet uit”, denkt Schippers.

Er zijn al wel onderdelen waar de partijen het eens over zijn geworden, voegde ze eraan toe, maar dat zegt volgens haar nog weinig over de uiteindelijke uitkomst. Schippers denkt dat het kan slagen, maar ook „zomaar knappen”.

Deze week is er onder meer gesproken over onderwijs, klimaat, budgettair kader en pensioenen.

Schippers vertelde dat ze inmiddels ruim 250 brieven van organisaties heeft gehad waarin vaak om geld wordt gevraagd. Het gaat volgens haar „om een veelvoud” van de beschikbare financiële ruimte.

VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan na een vakantie volgende week verder met onderhandelen. De afgelopen tijd werd gespeculeerd dat deze week cruciaal zou zijn voor de voortgang. Volgens Schippers is er echter nooit sprake van geweest dat deze week een knoop doorgehakt zou worden.

„Er is uiteraard vertrouwen dat het kan, anders zouden we niet doorgaan”, aldus premier en VVD-onderhandelaar Mark Rutte. „Maar of het gaat lukken is echt nog niet te zeggen”.

Eerder op de dag zei D66-leider Alexander Pechtold dat er „absoluut stappen” zijn gemaakt. Maar ook hij ziet nog wel een hoop problemen.