Europese burgeractie tegen onkruidverdelger

Actiegroepen en milieuorganisaties beginnen woensdag in Brussel een Europees Burgerinitiatief om het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in de EU verboden te krijgen. De initiatiefnemers, waaronder Greenpeace, hopen in een jaar een miljoen handtekeningen uit minstens zeven lidstaten te vergaren.

Die zijn nodig om bij de Europese Commissie een verzoek tot een wetsvoorstel te kunnen indienen. Voor elk land geldt een minimumaantal handtekeningen. Voor Nederland zijn dat er 19.500.

Per 1 juli 2016 verlengde de commissie de vergunning voor glyfosaat met 18 maanden omdat de lidstaten het niet eens konden worden over een verbod op het basisproduct in onkruidbestrijders als Roundup. Ondertussen onderzoekt het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) de gezondheidsrisico’s van het mogelijk kankerverwekkende gif.

In Nederland bestaat sinds maart 2016 voor professionals een verbod op het middel bij onkruidbestrijding op verharde oppervlakten. Voor consumenten blijft het middel echter te koop. Ook in de land- en tuinbouw wordt het nog gebruikt.