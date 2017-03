„Eurlings heeft wel een strafblad”

Camiel Eurlings is wel degelijk schuldig bevonden aan mishandeling en heeft nu een strafblad. Dat zegt zijn ex-vriendin Tessa Rolink vrijdag in De Telegraaf. De oud-CDA-minister liet donderdag via zijn woordvoerder weten dat hij het conflict met zijn ex heeft geschikt.

„Ik wil geen schadevergoeding van iemand die zo liegt en bedriegt”, zegt Rolink in de krant. „Ik heb geen schadevergoeding geëist; geen bedrag kan goedmaken wat hij heeft gedaan.” Volgens de vrouw heeft Eurlings van de rechter een taakstraf opgelegd gekregen.

Ze had Eurlings aangeklaagd omdat hij haar zou hebben mishandeld. Hij deed aangifte tegen haar wegens smaad en poging tot afpersing.