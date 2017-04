EU-inval bij telecombedrijf Tele2 in Zweden

Inspecteurs van de Europese Commissie zijn dinsdag onaangekondigd binnengevallen bij Zweedse aanbieders van mobiele diensten. Een van de ondernemingen is het ook In Nederland actieve Tele2, zo heeft het bedrijf in Stockholm bevestigd. Ook het Noorse bedrijf Telenor heeft de inspectie bevestigd.

De commissie zegt te vermoeden dat de ondernemingen in strijd met de Europese concurrentieregels hebben gehandeld door toegang tot de consumentenmarkt voor derden te blokkeren. Dat zou door ongeoorloofde samenwerking of door misbruik van een machtspositie kunnen.

Tele2 verklaart dat het „duidelijke interne regels en procedures volgt met betrekking tot wetten en regulering”. De onderneming zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Onaangekondigde inspecties zijn een eerste stap bij onderzoek naar mogelijke schending van EU-regels. De commissie geeft verder geen informatie over de zaak.