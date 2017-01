Eendenboerderij Kamperveen virusvrij

Rond de met vogelgriep besmette eendenboerderij in het Overijsselse Kamperveen mogen vanaf woensdag weer pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel worden vervoerd. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken trekt het vervoersverbod in omdat het getroffen pluimveebedrijf is geruimd, gereinigd en ontsmet en vervolgens dertig dagen virusvrij bleek.

Het vervoersverbod werd 17 december ingesteld om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo’n verbod geldt in een straal van 10 kilometer rond een getroffen bedrijf.

Sinds half december is op nog eens vijf bedrijven het virus geconstateerd, schreef Van Dam dinsdag aan de Tweede Kamer. Ook bij een hobbyboer in Rhenen en een zorgboerderij in Den Dolder stak de griep de kop op.

Van Dam belooft te onderzoeken of de ruiming diervriendelijker kan gebeuren. De vleeseenden in Kamperveen moesten worden opgedreven en gevangen om te kunnen worden vergast. De staatssecretaris gaat op zoek naar een alternatieve methode.