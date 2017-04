Duimschroeven bij homo-emancipatie verder aangedraaid

De Tweede Kamer wil scholen die onvoldoende werk maken van voorlichting over seksuele diversiteit de duimschroeven aandraaien. Een nieuwe bedreiging voor het onderwijs? Zeven vragen, zeven antwoorden.

Heeft de Tweede Kamer nog steeds geen genoeg van debatten over homoseksualiteit?

Nee, emancipatie van homoseksualiteit is een dogma dat bij veel politieke partijen hoog in het vaandel staat. Het uiteindelijke streven is dat iedereen moet vinden dat homoseksualiteit net zo normaal is als heteroseksualiteit.

Wat wil de Kamer nu precies?

De Tweede Kamer aanvaardde dinsdag twee moties van SP-Kamerlid Van Dijk. In de ene staat dat er op scholen voor middelbaar beroepsonderwijs verplichte lessen moeten komen over de acceptatie van seksuele diversiteit. Volgens de onderwijsinspectie besteedt 60 procent van de mbo-instellingen daar geen aandacht aan.

De tweede motie roept de regering op om scholen in het basis- en voortgezet onderwijs die consequent weigeren om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit, een financiële sanctie op te leggen of een bestuurlijke ingreep. Volgens de inspectie besteedt 20 procent van de scholen geen aandacht aan dit thema, terwijl dat wel verplicht is.

Welke fracties steunden de moties?

Naast de fractie van de SP waren dat PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, D66 en PVV. Opmerkelijk was dat voor de tweede motie, over het opleggen van sancties, ook de fracties van CDA en ChristenUnie stemden.

Is het opmerkelijk dat christelijke partijen ook sancties willen opleggen aan scholen die geen aandacht besteden aan seksuele diversiteit?

Ja en nee. Wie de vrijheid van onderwijs hoog in het vaandel heeft, vindt dat de overheid scholen niet op hoeft te leggen dat ze aandacht besteden aan seksuele diversiteit. Anderzijds is het wel logisch dat scholen die consequent geen aandacht besteden aan seksuele diversiteit terwijl dat wel verplicht is, daarop aangesproken worden.

Waarom moeten mbo’s aandacht geven aan seksuele diversiteit?

Dat hebben de partijen afgesproken in het zogenoemde regenboogstembusakkoord dat ze voor de verkiezingen sloten. Opmerkelijk is overigens wel dat de aandacht langzamerhand verschuift van drang naar dwang. Eerst werd gesproken over het aandacht besteden aan seksuele diversiteit, tegenwoordig steeds vaker over lessen die de acceptatie bevorderen.

Wat gaan christelijke en reformatorische scholen ervan merken?

Zij besteden veelal voldoende aandacht aan deze onderwerpen. Het probleem ligt meer bij islamitische en openbare scholen in wijken waar veel allochtonen wonen. Die besteden er vaak helemaal geen aandacht aan.

Het loopt dus wel los?

Nee. Scholen in het mbo krijgen er wel een verplichting bij. Het kan overigens nog wel enkele jaren duren voor dit geregeld is. De echte discussie zal de komende tijd gaan over de vraag of scholen bij het geven van voorlichting over seksuele diversiteit mogen blijven zeggen dat ze seksualiteit buiten het huwelijk van man en vrouw zondig achten. De progressieve partijen willen die kant wel op. Als de overheid dat zou gaan verbieden, is dat in strijd met de vrijheid van onderwijs.