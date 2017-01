Drie vrouwen bij eerste tien op PVV-lijst

Onder de eerste tien kandidaten op de kieslijst van de PVV zijn drie vrouwen. Naast Fleur Agema (2) en Vicky Maeijer (3), wier plekken op de lijst vrijdag eerder op de dag al bekend werden, staat huidig Kamerlid Lilian Helder op de negende plaats.

Partijleider Geert Wilders maakte de lijst vrijdagavond bekend via Twitter. Een opmerkelijke naam op de lijst is die van Gidi Markuszower (4), die momenteel in de Eerste Kamer zit. Hij stond in 2010 al eens op de kandidatenlijst van de PVV, maar trok zich toen terug.

De AIVD had Wilders gewaarschuwd dat Markuszower een risico vormde voor de integriteit van Nederland, meldde NRC Handelsblad toentertijd. Markuszower had volgens de krant contacten met buitenlandse inlichtingendiensten. Hij ontkende de beschuldigingen, maar trok zich wel terug.

Martin Bosma, die bij de vorige verkiezingen op plek 3 stond, komt terug op de zesde plaats. Dion Graus, die zich in de Kamer vooral inzet voor het dierenwelzijn, staat op plek twaalf.

Wilders lijkt met de lijst vooral voor zekerheid te kiezen. De eerste dertig plekken worden voornamelijk ingenomen door mensen die al langer actief zijn binnen de PVV.