Donderdag geen formatie omdat Klaver niet kan

Omdat GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver bij zijn zieke moeder wil zijn, zijn er donderdag geen onderhandelingen over de vorming van een regering. Informateur Edith Schippers heeft na overleg met de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks besloten om op die dag geen besprekingen te plannen.

Klaver moest woensdag de gesprekken plots verlaten toen bleek dat zijn moeder voor een spoedopname in het ziekenhuis was opgenomen, aldus een verklaring van de informateur. Inmiddels is duidelijk dat hij donderdag niet aan het formatieoverleg kan deelnemen. Volgens Klaver is de toestand van zijn moeder zorgwekkend. Schippers en Klaver houden contact over het verdere verloop.

Klaver werd in de loop van woensdag vervangen door GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik, zijn voorganger als fractievoorzitter.

Na woensdag worden de onderhandelingen dinsdag 18 april hervat.