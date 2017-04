„Dijsselbloem ziet vrouwen als objecten”

Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem „ziet vrouwen als object”. „U moet u schamen dat u de helft van de Europese bevolking heeft beledigd”, haalde de co-voorzitter van de Groenen, Ska Keller, donderdag in het Europees Parlement uit naar Dijsselbloem. „Deze kwestie wordt uw nalatenschap”, aldus de Duitse.

De demissionair minister van Financiën was in het parlement voor een debat over Griekenland, nadat fractievoorzitters eerder deze maand zijn aftreden als eurogroepvoorzitter hadden geëist. Aanleiding was een interview in een Duitse krant. „Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen (‘Schnapps und Frauen’) uitgeven om daarna om hulp te vragen”, zei hij daarin. Die woorden vielen helemaal verkeerd in Zuid-Europa, maar ook bij veel vrouwen.

Dijsselbloem opende het debat met een verklaring. „Het is nooit mijn bedoeling geweest iemand te beledigen. Het allerlaatste wat ik wil is nieuwe tweedeling in Europa scheppen.”