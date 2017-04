„Dijsselbloem respectloos met EU-parlement”

Jeroen Dijselbloems afwezigheid afgelopen dinsdag bij een plenair debat over Griekenland in het Europees Parlement „is onaanvaardbaar”. Volgens de voorzitter van het parlement Antonio Tajani is de demissionair minister van Financiën, tevens eurogroepvoorzitter, „respectloos”. Zijn gebrek aan „normale hoffelijkheid” is problematisch voor de samenwerking en zijn verantwoordingsplicht.

Dat schrijft Tajani in een formele protestbrief woensdag naar aanleiding van de commotie in het parlement over Dijsselbloems afzegging van het debat. „Ik breng u hierbij de unanieme ontstemming en teleurstelling over uw oneerbiedwaardige opstelling over van het parlement.”

Tajani wijst erop dat het de tweede keer binnen twee maanden is dat Dijsselbloem weigert met het parlement te discussiëren over Griekenland. De eurogroepvoorzitter beriep zich op andere verplichtingen.

Bovendien, zo schreef Dijsselbloem vorige week aan Tajani, was hij op 21 maart nog in de commissie economische en monetaire zaken (ECON) van het parlement. Daarop antwoordt Tajani nu dat „een gedachtenwisseling in ECON, hoe belangrijk ook, op geen enkele manier in de plaats kan komen van deelname aan een plenair debat.”

De Europese fractievoorzitters veegden maandag de vloer aan met Dijsselbloem die onder vuur ligt wegens een interview in een Duitse krant. „Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen (‘Schnaps und Frauen’) uitgeven om daarna om hulp te vragen”, zei hij daarin. In Zuid-Europa werd dit opgevat als een sneer naar hun uitgavenpatroon vóór de financiële crisis.