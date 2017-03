Dijsselbloem laconiek over oproep vertrek

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën deed donderdag laconiek over de jongste oproep uit Europa om op te stappen als voorzitter van de eurogroep (de ministers van Financiën van de eurolanden). De minister raakte in opspraak door een uitspraak over drank en vrouwen.

„Het was maar een minderheid van een minderheid”, aldus Dijsselbloem over de kritiek van ruim zeventig van de 751 leden van het Europees Parlement, onder wie de leider van de christendemocraten. Zij riepen de minister woensdag op zijn excuses aan te bieden en dan op te stappen. Daarmee wakkerden zij de rel weer aan.

Dijsselbloem had in een interview gezegd dat „ik niet al mijn geld aan drank en vrouwen kan uitgeven om daarna om hulp te vragen”. Hij benadrukte later dat hij daarmee wilde zeggen dat alle eurolanden begrotingsdiscipline moeten opbrengen. In Zuid-Europa werd de opmerking opgevat als een sneer naar hen.