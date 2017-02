Dijsselbloem: Griekse hervorming zet geven

Het is de bedoeling om bij een overleg over Griekenland later vrijdag in Brussel de hervormingen weer een zet te geven. Althans, dat hoopt minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën), die ook voorzitter is van de groep van eurolanden.

„De hervormingen in Griekenland gaan langzaam, maar het gaat wel de goede kant op. Zo nu en dan moet het een duw krijgen. Als ik het vandaag een zet kan geven, dan is dat welkom”, zei Dijsselbloem.

Volgens de minister is er geen grote haast. Zolang het de goede kant op gaat, zegt hij gerust te zijn: „De verhalen over crises zijn schromelijk overdreven.” Hij wijst erop dat Griekenland „pas in de zomer” de volgende grote betaling en aflossingen op leningen moet doen.

Die leningen hangen als een molensteen om de nek van de Grieken.