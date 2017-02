Dijksma verplicht gps op goederenwagons

De registratie van geparkeerde goederenwagons met gevaarlijke stoffen op spooremplacementen is nog steeds onvoldoende. Daarom grijpt staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) in. Ze verplicht de vervoerders om deze wagons uit te rusten met gps-zenders.

Dat schrijft ze woensdag aan de Tweede Kamer. Van de geparkeerde goederenwagons met gevaarlijke stoffen is nu 75 procent goed geregistreerd. Dat is belangrijk voor de brandweer in geval van een calamiteit. In 2015 bedroeg dit percentage nog 60 procent. Maar Dijksma is niet tevreden. Ze vindt het niet snel genoeg gaan.

Door de wagons uit te rusten met een gps-tracker is snel te achterhalen waar de wagons staan of rijden en welke stoffen erin zitten.