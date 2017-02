Dijkhoff: IND mag afwijken van deskundigenrapport bekering asielzoeker

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet het deskundigenoordeel over de bekering van asielzoekers altijd meewegen bij de beslissing over de asielaanvraag, echter zonder het onverkort over te hoeven nemen.

Dat stelde staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Vorig jaar wees de IND de asielaanvraag van een Iraniër af, hoewel een rapport van godsdienswetenschapper Van Saane de geloofwaardigheid van diens bekeringsrelaas bevestigde. In hoger beroep bepaalde de Raad van State echter dat de dienst voldoende zorgvuldig te werk was gegaan.

Van Saane en asieladvocaat Verbaas trokken daarover aan de bel bij SGP en ChristenUnie, die de zaak vervolgens onder Dijkhoffs aandacht brachten.

Forse kritiek op uitspraak Raad van State inzake Iraanse bekeerling

In een reactie daarop legde Dijkhoff gisteren uit dat deskundigenrapportages de dienst soms in onvoldoende mate kunnen overtuigen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer de IND in een individuele zaak op basis van andere informatiebronnen tot het oordeel komt dat de verklaringen van de vreemdeling over een gestelde bekering „gebrekkig, summier of oppervlakkig” zijn.

Dijkhoff betwist dat het de IND ontbreekt aan de benodigde expertise om tot een eigen zorgvuldig oordeel over een bekeringsverhaal te kunnen komen. Hij verwijst daarbij naar de interne opleiding van de dienst en de bijscholingsbijeenkomsten die deze regelmatig voor medewerkers organiseert.

Nadat de Raad van State de IND in het gelijk stelde, verzuchtte Van Saane in deze krant of het nog wel nuttig was om deskundigenrapportages te blijven opstellen. Dijkhoff onderstreepte gisteren dat de IND een deskundige niet diskwalificeert wanneer de dienst besluit diens oordeel niet over te nemen. Wat de IND betreft, blijft Van Saane dan ook gewoon in beeld als expert, aldus de staatssecretaris in de brief.