DENK wil geld van Simons om contractbreuk

DENK eist geld van Sylvana Simons die de politieke partij eind vorig jaar plotseling verliet. Met het kandidaat-Kamerlid vertrok ook campagneleider Ian van der Kooye. Ook van hem eist DENK schadevergoeding.

Partijleider Tunahan Kuzu bevestigt zondag berichtgeving hierover van de NRC. Volgens de krant wil DENK 30.000 euro van Simons en 40.000 van Van der Kooye. Kuzu wil niet ingaan op de genoemde bedragen. „Het is nu aan de advocaten.”

Volgens Kuzu zijn Simons en Van der Kooye hun contractuele verplichtingen niet nagekomen en „als je die niet nakomt moet je een vergoeding betalen”. Het tweetal heeft volgens hem onder meer het relatie- en concurrentiebeding van het contract geschonden, evenals de geheimhoudingsverplichting.

Hij zegt te betreuren dat de zaak in de publiciteit is gekomen. „Dat was niet onze keuze.”

Simons en Van der Kooye verlieten kort voor kerst de partij. Simons verklaarde in de Volkskrant zich niet meer te kunnen vinden in de stijl van DENK. Ook was ze teleurgesteld over de wijze waarop de partij reageerde op bedreigingen aan haar adres. „DENK appelleert aan boosheid en gedijt bij polarisatie, maar biedt geen lonkend perspectief en toont geen leiderschap.”

Simons en Van der Kooye hebben inmiddels de nieuwe partij Artikel 1 opgericht. De partij stelt zich ten doel de gelijkwaardigheid tussen mensen te versterken.

DENK komt voort uit de Groep Kuzu/Öztürk die in de Tweede Kamer zit. Beide Kamerleden vertrokken eind 2014 met ruzie uit de PvdA-fractie.