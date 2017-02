D66 maant tot actie in „dieselgate”

Terugroepacties en schadevergoeding voor gedupeerde bezitters van ‘sjoemeldiesels’ naar aanleiding van het gerommel met software in dieselauto’s. Het kabinet zou consumentenorganisaties daarbij moeten helpen. D66 roept daartoe op in het vijfpuntenplan ‘Genoeg van het gesjoemel’.

In de VS worden schadevergoedingen tot 10.000 dollar uitgekeerd, maar in Europa weigert Volkswagen compensatie te betalen, aldus Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy en Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven. „Voor sjoemeldiesels van andere automerken geldt hetzelfde.”

Zij vinden dat de Nederlandse RDW en andere Europese toezichthouders actiever moeten zijn met verplichte terugroepacties en boetes voor automakers.

Gerbrandy is mederapporteur van de EU-parlementscommissie die het schandaal onderzocht. In het onlangs gepresenteerde eindrapport worden zowel de lidstaten als de Europese Commissie de oren gewassen. Dinsdag wordt de kritiek in een stemming mogelijk nog steviger geformuleerd.