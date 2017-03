D66 boekt zege na zege

„Wat een fantastische avond, wat een fantastische uitkomst”, reageert D66-voorman Pechtold op de verkiezingsuitslag van zijn partij. „Wij boeken vandaag de negende overwinning op rij.”

Gespannen tuurt het –overwegende jonge– D66-publiek even na negen uur naar het scherm voor in de Scheveningse strandtent. Even houden de aanwezigen de adem in als na het CDA D66 aan de beurt is. Als blijkt dat de sociaal-liberalen de christendemocraten evenaren, volgt de ontlading. Armen gaan de lucht in. Het publiek klapt en springt.

Nadat de eerste euforie wat is geluwd, begint het lange wachten. Grote vraag is: wie wordt er na de VVD de grootste partij? „Het is fantastisch dat we in de race zijn om de tweede plek”, vindt Tweede Kamerlid Van Veldhoven.

Dat de partij van Rutte met afstand winnaar is geworden, kan de pret volgens haar niet drukken. De VVD profiteert van de premiersbonus en de zetels die de liberalen erbij kregen, kwamen grotendeels van de PVV. „Daar kan ik niet rouwig om zijn. En wat ook mooi is: we zijn de grootste progressieve partij geworden.”

Oud-Kamerlid Schouw noemt de verkiezingsuitslag voor D66 een fantastisch resultaat. „Het is de kroon op het werk van partijleider Pechtold. Sinds 2006 heeft hij zich dag en nacht ingezet voor de partij.”

Schouw is verder blij dat D66 in de race is voor de tweede plek. De kans dat zijn partij het CDA voorbijstreeft, lijkt hem aanzienlijk. „Als het lukt, gaat het dak eraf.”

Het oud-Kamerlid is er content mee dat de PVV niet zo groot is geworden als menigeen had verwacht. „De kiezer ziet steeds meer in wat voor partij dat is. D66 heeft verantwoordelijkheid getoond en dat is beloond.”

Iets na elf uur kondigt campagneleider Sjoerdsma de komst aan van „de man die ons van verkiezingoverwinning naar verkiezingsoverwinning loodste.” Onder luid applaus baant Pechtold zich een weg naar het podium.

„Wat een fantastische avond, wat een fantastische uitkomst”, zegt de D66-fractievoorzitter, terwijl de dreunende beats nog nagalmen. „Wij boeken vandaag de negende overwinning op rij.” De voorspelde winst van zeven zetels verklaart Pechtold doordat zijn partij de afgelopen jaren niet alleen meedacht, maar ook meedeed.

De D66’er ziet in de verkiezingsuitslag een belangrijk signaal. „Er was zo ongelooflijk veel internationale pers op de been om te kijken wat er zou gebeuren. Na de brexit, na Trump keek men nu naar Europa. Hier in Nederland is dat populistische geluid gestopt.”

Na het bedanken van zijn kiezers en campagneteam, belooft Pechtold dat de partij op dezelfde voet voortgaat. „Om te laten zien waar constructieve politiek de komende jaren toe kan leiden.”