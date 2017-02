D66: 30 miljoen extra voor ambassades om Trump

D66 vindt dat het kabinet nog eens 30 miljoen euro extra moet investeren in het netwerk van ambassades rond Europa. Het roekeloze buitenlandbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump is een risico voor Nederlandse en Europese belangen, meent de partij.

„De onzekerheid in de wereld neemt toe door president Trump die toenadering tot (de Russische president) Poetin zoekt en Poetin die op zijn beurt de Europese Unie uit elkaar wil spelen. Daarom moet Nederland investeren in het diplomatieke netwerk in de gordel van instabiliteit rondom Europa”, aldus D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma woensdag.

Hij pleit ook voor meer handelsposten in de VS. Die moeten Nederlandse bedrijven helpen in een tijd dat de nieuwe Amerikaanse regering „richting protectionisme afdrijft”. In dat licht is het belangrijk te zoeken naar nieuwe afzetmarkten, aldus Sjoerdsma. Daarom moeten volgens hem ook in Azië en Zuid-Amerika meer handelsposten komen.

In september 2015 besloot het kabinet al om 21 diplomatieke vertegenwoordigingen rond de EU te versterken in verband met de groeiende instabiliteit.