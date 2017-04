Cyber Commando voor het eerst op missie

De nieuwe cybereenheid van het leger is voor het eerst mee op een buitenlandse missie. Het Defensie Cyber Commando (DCC) werd dit jaar operationeel en is nu mee naar Litouwen. Daar zijn 270 Nederlandse militairen ingezet tegen de Russische dreiging.

„Mensen van het Cyber Commando zijn bij ons”, bevestigt majoor Ruud Lenoir, de bevelhebber van de Nederlandse eenheid in de Baltische staat. Het DCC is betrokken bij de inzet in Litouwen, maar om „operationele redenen gaan we verder niet in op de details”, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Met het DCC beschermt Defensie zijn eigen digitale netwerken, maar kunnen ook offensieve operaties worden uitgevoerd. De digitale eenheid telt in totaal ongeveer tachtig mensen.

Moskou zal de missie in Litouwen proberen te ondermijnen onder meer door desinformatie te verspreiden, waarschuwde het kabinet vorige maand. „Ook moet er rekening mee worden gehouden dat Rusland zal trachten met cyberaanvallen informatie in te winnen over de activiteiten van de multinationale battlegroup”.

Nederlandse militairen zijn nog niet het slachtoffer geworden van deze Russische tactiek. Wel verschenen er al gemanipuleerde foto’s van de Duitse commandant van de NAVO-inzet in Litouwen op sociale media en dook ‘nepnieuws’ op over een jonge Litouwse die verkracht zou zijn door een dronken NAVO-militair.

„Ze willen ons zwart maken”, zegt Lenoir. Direct nadat het nepbericht over de verkrachting was verschenen, is er contact geweest met de lokale bestuurders om mogelijke onrust weg te nemen. Die strategie heeft volgens de majoor goed gewerkt.

Alcohol is strikt verboden voor de uitgezonden Nederlandse militairen, mede ook om te voorkomen dat de Russen hier misbruik van kunnen maken. De Duitsers hebben niet zo’n streng alcoholbeleid. De inzet in Litouwen staat onder leiding van de Duitsers. Verder zijn Belgen, Luxemburgers en Noren onderdeel van deze duizend man tellende vooruitgeschoven NAVO-inzet. Ook in Estland, Letland en Polen zijn extra NAVO militairen gelegerd.

Voor de uitgezonden Nederlandse militairen is in de kazerne een speciaal wifi-netwerk aangelegd waardoor ze veilig met het thuisfront contact kunnen hebben. Ook hebben de militairen voordat ze naar Litouwen vertrokken een speciale training gehad over de digitale strijd.