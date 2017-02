Curaçao uit EU-strafbank illegale visserij

Curaçao heeft veel voortgang geboekt in de strijd tegen illegaal vissen en kan deze praktijk nu effectief aanpakken. Daarom trekt de Europese Commissie de in 2013 uitgedeelde gele kaart in. Een dreigend exportverbod naar de EU is hiermee van de baan.

Europees Commissaris Karmenu Vella (Visserij) maakte dat woensdag bekend op een conferentie over oceanen op Bali. Ook de Solomon-eilanden hebben hun regelgeving aangepast en zijn van hun gele kaart af. Vella sprak van goed nieuws voor de duurzame visserij. Hij riep andere landen op hier ook meer werk van te maken.

Naar schatting 15 procent van de wereldwijde visvangst voldoet niet aan de regels. Dat vertegenwoordigt een waarde van zo’n 10 miljard euro.