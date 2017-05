CU Woudenberg: Baby kan spanning in relatie geven

De komst van een eerste kindje zet de relatie van menig jong stel onder druk, zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Treep uit Woudenberg. Daarom dringt ze er bij het college op aan aanstaande ouders beter voor te laten lichten. Dinsdag buigt de raad zich over haar voorstel.

„Bij de geboorte van een baby leef je niet alleen maar op een roze wolk”, zegt Marleen Treep, fractievoorzitter van de Woudenbergse ChristenUnie (twee van de vijftien zetels in de gemeenteraad). „Partners kiezen voor elkaar, omdat ze elkaar leuk vinden. Krijgen ze een kindje, dan blijkt die leuke partner soms niet zo’n goede ouder te zijn.”

De komst van de kleine kan spanningen tussen de kersverse pa en ma veroorzaken. „Denk aan frustraties door een almaar huilend kindje, aan veranderende hormonen, aan het feit dat een van de partners minder gaat werken, zodat er minder geld te besteden is.”

De oplopende fricties tussen jonge ouders leiden nogal eens tot een relatiebreuk, die kan uitmonden in een vechtscheiding. Funest is dat met name voor kinderen – hun vertrouwen in hun naasten loopt bijvoorbeeld een deuk op.

Daarnaast bezorgen echtscheidingen de lokale overheid veel kopzorgen. Woningcorporaties moeten bijvoorbeeld op stel en sprong op zoek naar een huurwoning voor een moeder met kind, legt de Woudenberger ChristenUnie-fractievoorzitter uit.

Hoog tijd is het dat de overheid aanstaande vaders en moeders meer voor laat lichten over het ouderschap, benadrukt Treep. „Een idee is bijvoorbeeld om jonge stellen een folder mee te geven met tips als: Wees je bewust van de impact van de geboorte van jullie eerste kindje, blijf relaxed, zet het welzijn van je kind voorop.”

Zijn politici te tobberig over een baby? Zo’n kleintje geeft toch vreugde in een gezin?

ChristenUnie-fractievoorzitter Treep, zelf moeder van drie dochters (van 16, 19 en 21 jaar): „Dat is wat je hoopt en iedereen toewenst. Mijn man en ik ervoeren de komst van onze kinderen altijd als een vreugdevol gebeuren. Onze eerste was een makkelijk kindje. Maar ik zie in mijn omgeving dat bij nogal wat stellen de geboorte van de eerste baby voor spanningen zorgt.

Het Nederlands Jeugdinstituut uitte zijn zorgen hierover ook in een brandbrief in 2015. Dat instituut zegt te vrezen dat ook jonge ouders steeds vaker gaan scheiden. De organisatie pleit voor ouderschapscursussen zoals in Zweden en Finland.

Ook baart de echtscheidingsproblematiek in Nederland mij veel zorgen. Inmiddels loopt in ons land 40 procent van de huwelijken uit op een echtscheiding. Vaak jonge kinderen zijn daarvan de dupe. Het Nederlands Jeugdinstituut stelt in zijn brandbrief dat internationaal onderzoek aantoont dat de scheidingskans verdubbelt als een van de partners gescheiden is.”

Critici zullen uw pleidooi voor voorlichting aan jonge ouders uitleggen als verwerpelijk ingrijpen van de overheid achter de voordeur.

„Dat is zeker niet onze bedoeling. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Toch heeft de overheid wel degelijk een wettelijke verantwoordelijkheid, ook in de periode voorafgaand aan de geboorte van een kind.

Denk aan de bemoeienis van consultatiebureaus. Daar horen aanstaande ouders bijvoorbeeld hoe ze hun baby moeten grootbrengen, rond kwesties als voeding en rusttijden. Met die voorlichting zit het wel goed. Hier in de regio kunnen aanstaande moeders bijvoorbeeld ervaringen uitwisselen in een zogenoemd mamacafé.

Waar de ChristenUnie nu voor pleit is dat ouders zich er ook van bewust zijn wat de komst van een kind met henzelf en hun relatie kan doen. Het gaat erom dat ze de opvoeding samen tot een goed einde brengen.”

Is uw voorstel in lijn met de recente campagne van de SGP voor trouw in relaties?

„Al langer is aandacht voor gezinnen een belangrijk speerpunt voor de ChristenUnie. We stellen het belang van het kind centraal. Dat neemt niet weg dat ik het pleidooi van SGP-leider Van der Staaij voor huwelijkstrouw voor 100 procent steun.”