CU-voorman Segers wil praten, maar dringt zich niet op

Veel Haagse ogen richten zich momenteel op ChristenUnie. Is de partij bereid om formatiebesprekingen aan te gaan met VVD, CDA en D66? Partijleider Segers maakt een pas op de plaats.

„Op dit moment heb ik vooral veel vragen. Ik hoor in de wandelgangen dat GroenLinks een streep heeft getrokken en niet verder wil praten. Hoe definitief zijn de besprekingen nu afgebroken? Waar zijn ze precies op afgeketst? En is het mogelijk om de breuk nog te lijmen? In het Kamerdebat over de eindrapportage van informateur Schippers zal daarover eerst duidelijkheid moeten komen voordat we toe zijn aan nieuwe stappen in het formatieproces.”

Ziet u nog kansen voor een vervolg van de besprekingen met GroenLinks?

„Daar kan ik nu niets over zeggen. Ik wil eerst meer informatie. Ik constateer dat de onderhandelaars in eerste instantie elkaar niet de schuld gaven. Nu lees ik hier en daar dat GroenLinks weggelopen is. Hoe definitief is de breuk? Dat moet heel helder worden tijdens een debat. Als de breuk tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks geheeld zou kunnen worden, dan gaat daar op dit moment mijn voorkeur naar uit.”

Wilt u dan niet zelf aan de onderhandelingstafel?

„Onze rol is bescheiden. We zijn een partij met 5 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Bovendien zijn de verschillen met vooral D66 erg groot. D66-voorman Pechtold wees daar ook gisteren ook op. Verder noemde hij het punt dat een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een uiterst krappe meerderheid heeft in de Tweede Kamer, namelijk 76 van de 150. En daar heeft hij ook gelijk in.”

Bent u niet te bescheiden?

„We moeten het formatieproces stap voor stap doorlopen. Nu eerst het verslag van de informateur, dan een debat. We moeten ook snel weer een nieuwe verkenner aanwijzen. Dat zal iemand van de VVD zijn, die partij is de grootste. Daarna gaan de fractievoorzitters bij de verkenner langs om hun voorkeur aan te geven. Dan komt er een informateur. En dan starten de besprekingen.

De ChristenUnie stond aan het begin van deze formatie op het standpunt dat als we uitgenodigd worden, we zullen komen. En dat standpunt huldigen we nog steeds. We zijn altijd bereid om te praten. Maar of dat gaat gebeuren, hangt op dit moment af van de andere partijen in de Tweede Kamer.”