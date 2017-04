CU en SGP botsen bij SP-homomotie

ChristenUnie en SGP stemden dinsdag verschillend bij een SP-motie om scholen te straffen die weigeren werk te maken van voorlichting over seksuele diversiteit. CU-Kamerlid Bruins en zijn SGP-collega Bisschop leggen uit waarom.

De overheid moet scholen in het basis- en voortgezet onderwijs die hun leerlingen consequent geen lessen geven over seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid een financiële sanctie opleggen. Of zodanig bestuurlijk ingrijpen dat de school de lessen toch gaat geven. SP-Kamerlid Van Dijk wist dinsdag een Kamermeerderheid achter zich te krijgen bij een motie van deze strekking.

Behalve de fractie van de SP stemden PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, D66, PVV én twee christelijke partijen voor: CDA en ChristenUnie. VVD en SGP stemden tegen.

Waarom stemde de CU voor?

Bruins: „De vrijheid van onderwijs is een van onze belangrijkste speerpunten. Er zijn strikte afspraken over waar de overheid wel en niet over gaat. De overheid stelt alleen de kerndoelen vast. Dat noemen we in Den Haag het ”wat”. De scholen moeten verder alle ruimte krijgen om dat een eigen invulling te geven, zowel inhoudelijk als in vorm. Dat is het ”hoe”. De betreffende motie vraagt om toe te zien op scholen die consequent weigeren invulling te geven aan het ”wat”. Uit het inspectierapport 2016 blijkt overigens dat scholen met een sterke levensbeschouwelijke achtergrond over het algemeen méér dan gemiddeld aandacht besteden aan seksuele weerbaarheid en seksuele identiteit.”

Er zijn toch ook andere middelen te bedenken dan een financiële sanctie of bestuurlijk ingrijpen?

„Er komen geen nieuwe instrumenten of middelen bij. De genoemde middelen bestaan al; er is geen sprake van verandering van beleid. Wat mij betreft is er geen aanleiding om de inspectie extra instrumenten te geven om de wet te handhaven. Minister Asscher benadrukte in het debat dat deze motie niets nieuws vraagt van scholen, maar alleen vraagt om handhaving van bestaande afspraken.”

SGP-Kamerlid Bisschop zit op één lijn met zijn collega Bruins als het gaat over de vrijheid van onderwijs. Toch stemden de staatkundig gereformeerden anders.

Mogen scholen ongestraft kerndoelen naast zich neerleggen?

Bisschop: „Natuurlijk mag dat niet. De motie suggereert dat de overheid nóg meer middelen nodig heeft om te zorgen dat de scholen de kerndoelen nakomen. Er mogen al financiële sancties worden opgelegd en in het uiterste geval is bestuurlijk ingrijpen al mogelijk. Daarom is de motie volstrekt overbodig en hebben wij tegengestemd. Bovendien is dit weer zo’n maatregel die over heel het onderwijs wordt uitgestort, terwijl juist ‘chirurgisch opereren’ nodig is om díé scholen aan te pakken die er een potje van maken. Ik snap het stemgedrag van CDA en CU, maar ik vind dat zij meer in hun afwegingen hadden moeten betrekken dat de motie overbodig is en een negatieve uitstraling heeft.”