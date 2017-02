CPB: Er valt dit jaar echt wat te kiezen

Hoewel politieke partijen volgens politicologen steeds meer op elkaar gaan lijken, noemt het CPB de onderlinge verschillen in de programma’s dit jaar groter dan bij voorgaande verkiezingen.

„Er valt echt wat te kiezen”, stelde CPB-directeur Laura van Geest donderdagmorgen in reactie op de doorrekeningen van de partijprogramma’s die het Centraal Planbureau (CPB )presenteerde. „In 2012 domineerden de bezuinigingsvoorstellen in de programma’s, nu draait de economie beter en kiezen partijen er weer voor om geld uit te geven”, aldus Van Geest.

Op VVD en VNL na voeren alle partijen de overheidsuitgaven de komende jaren op. De Vrijzinnige Partij kent met liefst 83,7 miljard euro de grootste verhoging.

Nieuw in de CPB-analyse is de Gini-coëfficiënt, een indicator die aangeeft of de inkomensongelijkheid op de lange termijn toe- of afneemt. Alleen de SGP laat de inkomensongelijkheid onaangeroerd. VVD, CDA en VNL vergroten de inkomensverschillen met hun plannen. Alle andere partijen, met name de SP, verlagen de inkomensverschillen juist.