Chronologie kabinetsformatie

De kabinetsonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn na achttien vergaderdagen vastgelopen. Een chronologie.

-woensdag 15 maart: De VVD wordt met 33 zetels op deze verkiezingsdag opnieuw de grootste. Tweede wordt de PVV, gevolgd door CDA en D66. Verder wint GroenLinks tien zetels.

-donderdag 16 maart: De fractievoorzitters wijzen Edith Schippers (VVD) aan als verkenner.

-maandag 20 maart: Alle partijen komen bij verkenner langs in de Stadhouderszaal. VVD adviseert te kijken naar een coalitie met als ‘motorblok’ de VVD, CDA en D66.

-dinsdag 21 maart: De verkenning wordt met een week verlengd.

-donderdag 23 maart: De VVD, CDA, D66 en GroenLinks besluiten verder te praten over de vorming van een kabinet. Installatie van de nieuwe Tweede Kamer.

-dinsdag 28 maart: Tweede Kamer wijst Schippers aan als informateur.

-woensdag 29 maart: Kort procedureel overleg tussen VVD, CDA, D66 en GL. Schippers zegt dat ze zich kan voorstellen dat de partijen de formatie voor de zomer willen afronden.

-vrijdag 31 maart: Directeur Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, Laura van Geest van het Centraal Planbureau en Manon Leijten, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën praten de vier partijen bij.

-maandag 3 april: Het kwartet krijgt advies van directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving.

-dinsdag 4 april: Het eerste inhoudelijke gesprek tussen de vier partijen vindt plaats.

-woensdag 5 april: De onderhandelaars praten met SER-voorzitter Mariette Hamer over de arbeidsmarkt.

-donderdag 6 april: Schippers spreekt op haar persconferentie van een „intensief en ingewikkeld proces”.

-woensdag 12 april: De onderhandelaars worden bijgepraat door generaal Tom Middendorp (Defensie), Rob Bertholee (AIVD), Onno Eichelsheim (MIVD) en Christiaan Rebergen (Buitenlandse Zaken). Klaver wordt vervangen door Bram van Ojik omdat Klavers moeder met spoed in het ziekenhuis is opgenomen. Schippers meldt dat partijen „stevig in onderhandeling” zijn.

-donderdag 13 april: Geen onderhandelingen omdat Klaver bij zijn ernstig zieke moeder is.

-dinsdag 18 april: Opnieuw komen externe adviseurs langs: Kees Goudswaard, hoogleraar Toegepaste economie en bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid aan de Universiteit Leiden en Mariëtte Hamer van de SER. Ook minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem praat de onderhandelaars bij.

-donderdag 20 april: Schippers meldt dat de partijen minder geld te besteden hebben dan vooraf gedacht. Dijsselbloem heeft hen die tegenvaller gemeld.

-woensdag 3 mei: Na een korte vakantie wordt de formatie hervat. Een dag later dan gepland in verband met de begrafenis van de moeder van Klaver.

-woensdag 10 mei: PVV en SP willen brief over voortgang formatie.

-donderdag 11 mei: Het AD meldt dat het CDA de gesprekken over het klimaat blokkeert. De andere onderhandelaars spreken dat tegen. Schippers meldt dat de partijen af en toe flink botsen , maar ook al schrijven aan een regeerakkoord.

-maandag 14 mei: Schippers laat weten dat de formatieonderhandelingen zijn vastgelopen.