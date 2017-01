ChristenUnie en SGP gaan bij komende verkiezing lijstverbinding aan

Hoe staat het bij de christelijke partijen met de lijstcombinaties voor de komende verkiezingen? ChristenUnie en SGP verbonden regelmatig hun lijsten, en dat leverde zo nu en dan ook een extra zetel op. De twee moeten wel snel zijn, want uiterlijk maandag moeten ze laten weten of ze een lijstcombinatie willen of niet.

Een telefoontje naar de SGP levert niet veel op: „We zijn nog bezig met de gesprekken. We kunnen er nu niets over zeggen. Bel eens met de ChristenUnie.”

CU-persvoorlichter De Vries houdt eerst ook zijn kruit droog: „Ik durf er niet veel over te zeggen. Eerlijk gezegd verwacht ik geen verrassingen, in het verleden deden we het bij Tweede Kamerverkiezingen ook altijd. Ik weet niet de meest actuele stand van zaken. Ik bel zo terug.” Enkele minuten later: „Ik heb nog even overlegd en met de SGP gebeld en van ons mag je opschrijven dat we bij de komende verkiezingen een lijstverbinding aangaan.”