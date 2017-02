CDA ziet niets in links kabinet

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma ziet niets in een kabinet met linkse partijen. Dat maakte hij zondagavond duidelijk in het RTL verkiezingsdebat in Amsterdam.

„Dit kabinet gaat er niet komen”, zei Buma verwijzend naar de andere partijen aanwezig bij het debat. Dat zijn SP, D66, GroenLinks en PvdA. „Ik wil via het midden”, voegde Buma eraan toe.

Voor Jesse Klaver van GroenLinks is een ideale coalitie er een met de vijf deelnemende partijen aan het debat. PvdA wil een progressief kabinet en SP wil een „zo links mogelijk kabinet”. D66 wil met alle partijen regeren. Hij ziet zelfs mogelijkheden met de SP.