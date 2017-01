CDA wil kiesdrempel van drie zetels

Het CDA wil een kiesdrempel van drie zetels invoeren bij Tweede Kamerverkiezingen.

Dat heeft het verkiezingscongres van het CDA dat zaterdag in Barneveld bijeen is, besloten. In het concept-verkiezingsprogramma stond dat er een drempel zou moeten komen van twee zetels.

Daarop waren verschillende amendementen ingediend. Het CDA-Noord-Holland bepleitte een drempel van drie zetels en het CDA-Zuid-Holland wilde naar vijf zetels. Het partijbestuur adviseerde het congres het voorstel van Noord-Holland te volgen. Ruim 70 procent deed dat.

De afgevaardigde van de provincie Zuid-Holland adviseerde de SGP om over de eigen schaduw heen te springen en te fuseren met de ChristenUnie. De SGP heeft op dit moment drie zetels in de Tweede Kamer en de ChristenUnie vijf.

Het CDA vindt dat scholen geen vrijbrief mogen zijn voor de verspreiding van antidemocratische ideeën of het geven van slecht onderwijs. Daarom moet de overheid nieuwe scholen vooraf toetsen op hun bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen, integratie en burgerschap. Op voorstel van het congres komt er in het verkiezingsprogramma te staan dat het onderwijs in overeenstemming moet zijn met de Nederlandse Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De partij wil „waar nodig” ook de plannen van bestaande scholen toetsen.