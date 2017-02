CDA: Stiekem ben jij ook voor waarden en normen

Stel dat je bij het invullen van de StemWijzer uitkomt bij het CDA. Voor veel mensen zal dat schrikken zijn. Tenminste, dat denkt het CDA zelf. Op de site van de partij staan sinds enkele dagen tips om dit advies te overleven. Een soort eerste hulp bij ongelukken dus.

Volgens het CDA is het dan goed om te bedenken dat je niet alleen bent en dat veel meer mensen met dit advies worstelen. En na de ontkenningsfase komt de acceptatiefase. „Je hebt nog tot 15 maart om eraan te wennen...” Een volgende tip: „Stiekem ben jij ook voor waarden en normen.” En verder is het leuk om aan je ouders te vertellen dat je CDA gaat stemmen, want die hebben dat vast ook eens gedaan. En de lolligste: „Je hoeft niet meteen een dekbed van Sybrand Buma te kopen.” Dat kan later altijd nog.

En dan de serieuze: je kunt ook op het CDA stemmen als je niet christelijk bent: „Wij zijn een volkspartij die vertegenwoordigers uit alle sectoren van de samenleving tot zijn aanhang mag rekenen.” En je kunt natuurlijk ook besluiten het aan niemand te vertellen: „Stemmen is geheim. Dus niemand hoeft er achter te komen. Behalve de Russen misschien...”

Zo veel is duidelijk: Buma rekent op 15 maart op de grote stille meerderheid die genoeg heeft van het geschreeuw in het Haagse. Het CDA als betrouwbaar alternatief, zo noemt CDA-campagneleider Janssens dat. Of het werkt, zal op 15 maart blijken. Vooralsnog blijkt het niet uit de peilingen. Of het moet zo zijn dat burgers ook bij het invullen van de peilingen niet durven te zeggen dat ze CDA gaan stemmen.

PVV

Het blijft tobben met de StemWijzer. Gisteren brak een beveiligingsonderzoeker de site open en maakte wereldkundig dat het advies om PVV te stemmen het meest wordt gegeven. De StemWijzer wil dit soort gegevens juist niet naar buiten brengen en zich alleen dienstverlenend opstellen voor de burgers. Het gat is ondertussen gedicht.

Verder besloot GeenPeil gisteren uit de StemWijzer te vertrekken omdat ProDemos, de organisatie achter de StemWijzer, de stellingen niet wilde aanpassen aan de wensen van GeenPeil. De partij van Jan Dijkgraaf bouwde uit protest een eigen stemwijzer, die sprekend leek op de echte, en alleen GeenPeil aanraadde. De partij heeft die inmiddels verwijderd, onder dreiging van juridische stappen van ProDemos. Dat is kennelijk de stijl van GeenPeil.