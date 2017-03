Buma zoekt Wilders-rol in Carré-debat

CDA-leider Sybrand Buma heeft zich zondagavond in het zogeheten Carré-debat proberen te profileren als de beschermer van de Nederlandse identiteit en als voorvechter van behoud van normen en waarden. Hij leek op zoek naar de kiezers van PVV-leider Geert Wilders, die het zelf had laten afweten in Amsterdam.

Buma haalde vooral uit naar de linkse partijen. Volgens hem nemen die de zorgen van de bevolking niet serieus als het over het verlies van normen en waarden gaat. 90 procent van de Nederlanders ziet dat als het belangrijkste maatschappelijke probleem, zei Buma.

Aan het soms felle Carré-debat deden acht lijsttrekkers mee: Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Emile Roemer (SP), Buma, Alexander Pechtold (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Henk Krol (50PLUS) en Marianne Thieme (Partij voor de Dieren). Zij kruisten de degens over de gezondheidszorg, de AOW-leeftijd, de EU en de Nederlandse identiteit.

Bij dat laatste onderwerp kreeg Buma kritiek van met name Asscher en Klaver. Asscher verweet de CDA-leider dat hij blijft steken in nostalgie naar het verleden met zijn pleidooi voor een maatschappelijke dienstplicht en het zingen van het Wilhelmus op scholen. Maar volgens Buma is het „altijd de fout van links” om problemen waarover veel mensen zich ongerust maken te negeren.

Over de AOW lieten de lijsttrekkers de bekende verdeeldheid horen. 50PLUS en SP willen dat de pensioenleeftijd weer 65 jaar wordt, maar Rutte, Asscher, Buma, Pechtold en Klaver noemden dat onbetaalbaar. Klaver wees erop dat met het verlagen van de AOW-leeftijd 12 miljard gemoeid is. Dat is meer dan het basisonderwijs in Nederland kost. Volgens Rutte is er voor het laten stijgen van de AOW-leeftijd „geen alternatief”.

Ook over het afschaffen van het eigen risico in de zorg bereden de lijsttrekkers hun stokpaardjes. Volgens Roemer is dat eigen risico „een straf op ziek zijn”. PvdA en GroenLinks willen het ook afschaffen, maar Rutte, Pechtold en Buma zeiden dat daarvoor geen geld is.

Over de EU ontstond er een woordenwisseling tussen Rutte en Pechtold. Volgens de D66-leider is Nederland „Rutte-moe” omdat de VVD-leider niet geloofwaardig is. In de vorige verkiezingscampagne suggereerde hij een EU-kritische koers, terwijl hij als zich als premier wel pro-Brussel opstelde. Volgens Pechtold heeft Rutte daarmee „de euro in de waagschaal gesteld”.